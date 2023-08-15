Первая ракетка Украины снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы.

Титулованная украинская спортсменка Элина Свитолина снялась с престижного теннисного турнира в Цинциннати накануне матча первого раунда против Каролины Возняцки из Дании.

В своем Твиттере первая ракетка Украины опубликовала пост, в котором призналась, что не смогла отыграть из-за проблем со здоровьем.

"К сожалению, после Уимблдона я чувствовала боль в ногах, и после Монреаля мне посоветовали пройти обследование, которое показало определенные проблемы, требующие решения и отдыха, поэтому я не смогу играть в Цинциннати в этом году.

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Я очень разочарована тем, что выбыла, но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, поэтому это очень тяжело, но я вынуждена воспользоваться советами врача, которые мне дали.

Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к US Open. Спасибо за понимание", - написала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина ранее сенсационно пробилась в полуфинал турнира серии "Большого шлема" Wimbledon-2023. В борьбе за путевку в финал турнира 28-летняя украинка проиграла Маркете Вондроушовой, которая в итоге выиграла Wimbledon.

Перед турниром в Цинциннати Свитолина проиграла Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Монреале. Перед этим украинка дошла до 1/4 финала турнира в Вашингтоне, где проиграла Джессике Пегуле.

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