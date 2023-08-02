С соперницей первая ракетка Украины встретилась в 1/8 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила "нейтральную" российскую теннисистку Дарью Касаткину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Их встреча на корте длилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 2:0 (6:2, 6:2).

В начале сета соперницы сосредоточились на собственных подачах, однако ближе к середине украинская теннисистка Свитолина завоевала инициативу. Стратегическое преимущество первая ракетка Украины получила в 5 и 7 геймах.

В восьмом гейме россиянка навязала Свитолиной конкуренцию и имела 6 брейк-пойнтов, ни один из которых так и не смогла реализовать. В то же время украинская спортсменка со второй попытки реализовала сет-пойнт.

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Во второй партии инициатива была на стороне Свитолиной. Счет 4:0 был уже по итогам двух брейков. И хотя "нейтральная" теннисистка из России пыталась бороться, украинка была сильнее.

Кто станет следующей соперницей Свитолиной, станет известно уже завтра, 3 августа.

Выступление Свитолиной в Вашингтоне

Как писал УНИАН, 1 августа украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над соперницей из Беларуси. Первая ракетка Украины встретилась с двукратной победительницей Grand Slam Викторией Азаренко.

Матч длился 1 час 48 минут. Он завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4. отмечается, что Свитолина отпраздновала 71-ю победу в карьере над соперницей из топ-20 рейтинга.

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