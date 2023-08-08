В обеих партиях украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6.

Украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире WTA 1000 в Монреале уступила американской сопернице, проиграв в первом же матче.

В первом раунде основы украинка уступила американке Даниэль Коллинс, которая ранее преодолела квалификационный барьер.

Матч длился чуть больше часа, в обеих партиях украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6.

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Это вторая встреча теннисисток. Первый раз состоялся в 2020 году в Брисбене, тогда Свитолина тоже проиграла.

Как отмечает издание sport.ua, в Монреале Свитолина не побеждала с 2018 года, когда в полуфинале уступила американке Слоан Стивенс. В 2021-м она также проиграла в первом круге, тогда Свитолину в трех партиях обыграла британка Иоганна Конта.

Теннис-новости

На прошлой неделе Свитолина дошла до 1/4 финала WTA в Вашингтоне, перед этим разгромив сначала спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко, а затем россиянку Дарью Касаткину.

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