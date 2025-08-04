Для того, чтобы разобраться с Анисимовой, украинской спортсменке понадобилось два сета.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в 1/4 финала "тысячника" в Канаде (турнира серии WTA 1000). Наша спортсменка в полуфинале без проблем разобралась со своей соперницей — финалисткой "Уимблдона-2025", американкой Амандой Анисимовой.

Для этого ей понадобилось всего два сета (6:4, 6:1), о чем свидетельствуют результаты противостояния, опубликованные на сайте турнира.

1/8 финала "тысячника" - Свитолина-Анисимова - как прошел поединок

Для победы украинской спортсменке понадобилось около 90 минут. Первый сет был довольно сложным для Свитолиной. Теннисистки шли довольно ровно, однако вскоре нашей героине удалось переломить счет в свою пользу.

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Во втором сете "психология" подвела Анисимову. Свитолина смогла "подавить" ее и забрать серию в свою пользу.

Следующий соперник Свитолиной

Уже во вторник, 5 августа, украинская теннисистка выйдет на корт, чтобы побороться в 1/4 финала с соперницей из Японии, бывшей первой ракетки мира — Наоми Осакой, которая на текущий момент занимает 49 позицию в мировом рейтинге.

Осака впервые стала первой ракеткой мира 28 января 2019 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в том же году. Она удерживала этот статус в общей сложности 25 недель — с 28 января по 23 июня 2019 года.

Также стоит напомнить, что на турнире продолжает участие и другая украинская спортсменка — Марта Костюк. Девушка тоже вышла в 1/4 финала, где тоже во вторник, 5 августа, встретится с казахской теннисисткой российского происхождения Еленой Рыбакиной.

Элина Свитолина - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на предыдущем этапе турнира она победила "нейтральную" россиянку. Для того, чтобы "вынести" Анну Калинскую с турнира, Свитолиной понадобилось всего 56 минут - два сета закончились со счетом 6:1, 6:1.

Кроме того, спортсменка ранее называла цели на текущий сезон. В 2023 году она вернулась в большой теннис и сейчас проводит свой лучший сезон с того момента. "Для меня задача сейчас - это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года", - подчеркнула она.

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