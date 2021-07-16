Профессиональные теннисисты украсили свою свадьбу красивыми фигурками.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выходит замуж. 16 июля - день свадьбы 26-летней одесситки и французского теннисиста Гаэля Монфиса, который накануне анонсировал заключение брака.

Жених украинки продемонстрировал в Instagram первые фотографии с торжественного события.

34-летний Монфис, который занимает 19-ю позицию в мировом теннисном рейтинге ATP, обнародовал в соцсети кадры кукольных копий молодоженов в образе супергероев. Француз также показал деревянные кубики со словом Love и подписью "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

"Великий день", - напечатал текст рядом со снимками Монфис.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Также Свитолина рассказала, изменит ли фамилию после вступления в брак.

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Автор: Артем Будрин