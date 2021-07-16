Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.g.e.m.s.life

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выходит замуж. 16 июля - день свадьбы 26-летней одесситки и французского теннисиста Гаэля Монфиса, который накануне анонсировал заключение брака.

Жених украинки продемонстрировал в Instagram первые фотографии с торжественного события.

34-летний Монфис, который занимает 19-ю позицию в мировом теннисном рейтинге ATP, обнародовал в соцсети кадры кукольных копий молодоженов в образе супергероев. Француз также показал деревянные кубики со словом Love и подписью "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

"Великий день", - напечатал текст рядом со снимками Монфис.

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Автор: Артем Будрин