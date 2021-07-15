Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/g.e.m.s.life
Французский теннисист Гаэль Монфис анонсировал свадьбу с украинкой Элиной Свитолиной.
Монфис, который сделал предложение лучшей теннисистке Украины еще в апреле, на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото со Свитолиной.
При этом француз написал: "Последний день в роли моей невесты".
Судя по всему, свадьба Свитолиной и Монфиса запланирована на 16 июля. Пара официально не объявляла дату.
instagram.com/iamgaelmonfils
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Свитолина и Монфис: история отношений
- Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.
- В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
- Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.
- Также Свитолина рассказала, изменит ли фамилию после вступления в брак.
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