Элина Свитолина и Гаэль Монфис вскоре свяжут себя узами брака.

Французский теннисист Гаэль Монфис анонсировал свадьбу с украинкой Элиной Свитолиной.

Монфис, который сделал предложение лучшей теннисистке Украины еще в апреле, на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото со Свитолиной.

При этом француз написал: "Последний день в роли моей невесты".

Судя по всему, свадьба Свитолиной и Монфиса запланирована на 16 июля. Пара официально не объявляла дату.

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Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.

Также Свитолина рассказала, изменит ли фамилию после вступления в брак.

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Автор: Антон Дударь