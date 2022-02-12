В воскресенье, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдут биатлонные гонки преследования у женщин и мужчин.
Согласно регламенту, право выступить в персьюте получили спортсмены, которые финишировали в топ-60 по итогам спринта.
Таким образом, в женской гонке преследования Украину представят: Юлия Джима (8 стартовый номер, +1:08 отставание от лидера), Анастасия Меркушина 24, +1:47) и Ирина Петренко (40, +2:27).
Женская гонка преследования начнется в 11:00 по киевскому времени.
В мужской гонке преследования в составе украинской команды побегут: Дмитрий Пидручный (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) и Антон Дудченко (60, +2:51).
Мужская гонка преследования стартует в 12:45 по киевскому времени.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Результаты украинцев за 11 февраля здесь.