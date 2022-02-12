Украина будет представлена шестью биатлонистами в гонках преследования.

В воскресенье, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдут биатлонные гонки преследования у женщин и мужчин.

Согласно регламенту, право выступить в персьюте получили спортсмены, которые финишировали в топ-60 по итогам спринта.

Таким образом, в женской гонке преследования Украину представят: Юлия Джима (8 стартовый номер, +1:08 отставание от лидера), Анастасия Меркушина 24, +1:47) и Ирина Петренко (40, +2:27).

Женская гонка преследования начнется в 11:00 по киевскому времени.

В мужской гонке преследования в составе украинской команды побегут: Дмитрий Пидручный (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) и Антон Дудченко (60, +2:51).

Мужская гонка преследования стартует в 12:45 по киевскому времени.

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