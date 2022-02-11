Тренерский штаб команды решил не делать изменений по сравнению с индивидуальной гонкой.

В субботу, 12 декабря на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужской биатлонный спринт.

Сборную Украины в этой гонке представят 4 биатлониста, сообщает "Суспільне Спорт".

Тренерский штаб команды решил не делать изменений по сравнению с индивидуальной гонкой: побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Снова остался в запасе Артем Тищенко.

Отметим, что кроме упомянутых выше спортсменов, в Пекине находится также Артем Тищенко – пятый биатлонист в составе мужской команды. Впрочем, решение о составе на спринт означает, что у него не будет личных стартов на Олимпиаде-2022. Единственная возможность биатлониста выступить в Пекине – попасть в состав на мужскую эстафету.

Таким образом, для двух биатлонистов – Дмитрия Пидручного и Артема Примы – спринт на Олимпиаде-2022 станет третьей гонкой на Олимпиаде-2022.

Начало гонки – в 11:00 по киевскому времени.

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