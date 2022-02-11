В субботу, 12 декабря на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужской биатлонный спринт.
Сборную Украины в этой гонке представят 4 биатлониста, сообщает "Суспільне Спорт".
Тренерский штаб команды решил не делать изменений по сравнению с индивидуальной гонкой: побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Снова остался в запасе Артем Тищенко.
Отметим, что кроме упомянутых выше спортсменов, в Пекине находится также Артем Тищенко – пятый биатлонист в составе мужской команды. Впрочем, решение о составе на спринт означает, что у него не будет личных стартов на Олимпиаде-2022. Единственная возможность биатлониста выступить в Пекине – попасть в состав на мужскую эстафету.
Таким образом, для двух биатлонистов – Дмитрия Пидручного и Артема Примы – спринт на Олимпиаде-2022 станет третьей гонкой на Олимпиаде-2022.
Начало гонки – в 11:00 по киевскому времени.
Олимпиада-2022: главное
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке. А вот биатлонисты не смогли порадовать.
- В смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
- Результаты украинцев за 10 февраля здесь.