Из-за коронавируса у сборной Украины две потери.

11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская спринтерская гонка.

Начало соревнований - в 11.00. Украину представят три биатлонистки, которые будут стартовать в таком порядке:

15. Ирина Петренко

57. Юлия Джима

70. Анастасия Меркушина

Наша сборная не использовала даже все четыре квоты для заявки спортсменок, ведь не насобирали количество участников.

Валентина Семеренко досрочно покинула Пекин по состоянию здоровья. А Елена Билосюк и Дарья Блашко находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19.

Женская эстафета на Олимпиаде запланирована на 16 февраля и остается верить, что к тому времени ковид больше никого не побеспокоит, а Блашко и Билосюк вернутся из лазарета.

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