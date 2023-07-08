Спортсмены из РФ и Беларуси будут выступать под нейтральным флагом и на награды претендовать не будут.

На Азиатских играх в Китае в этом году выступят спортсмены из России и Беларуси.

Как сообщает Inside the Games, организаторы окончательно решились на такой шаг и будет всего допущено около 500 атлетов из этих стран.

Спортсмены из РФ и Беларуси будут выступать под нейтральным флагом и на награды претендовать не будут. Однако соревнования на Азиатских играх позволят россиянам и беларусам получить лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Олимпийский комитет Азии сделал приглашение на соревнования для РФ и Беларуси еще в январе, когда МОК впервые сделал заявление о необходимости вернуть спортсменов из этих стран на международные турниры.

Добавим, что Россия и Беларусь официально пока не были допущены на Олимпиаду-2024. В январе этого года министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать ОИ в Париже.

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