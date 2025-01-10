По словам Новака Джоковича, в отеле в Мельбурне его пытались отравить.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его "отравили" во время пребывания в Австралии в 2022 году, когда он приехал на Australian Open-2022. В интервью GQ 24-кратный обладатель титулов серии Grand Slam рассказал, что у него "возникли некоторые проблемы со здоровьем", когда он вернулся в Сербию и прошел токсикологические тесты.

"И я понял, что в том отеле в Мельбурне меня кормили какой-то едой, которая меня отравила. Я никогда никому не говорил об этом публично, но... у меня был очень высокий уровень тяжелых металлов. У меня был свинец, очень высокий уровень свинца и ртути", - сказал Джокович.

На вопрос, считает ли он, что из-за еды, которой его кормили в отеле, ему стало плохо, Джокович ответил: "Это единственный способ".

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Сообщается, что режим сербского теннисиста включает строгую диету без глютена и молочных продуктов, утреннюю йогу, а также целебную воду из так называемых "боснийских пирамид", которые Джокович называл "чудодейственными".

Скандал с Новаком Джоковичем во время Australian Open-2022

В январе 2022 года на тот момент первая ракетка мира серб Новак Джокович вызвал скандал в Австралии из-за отказа вакцинироваться. Тогда на соревнования допускали только тех теннисистов, которые были привиты от коронавируса.

Вскоре Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия вакцинации, а также аннулировали его визу.

Впоследствии Сербия отреагировала на депортацию Джоковича. В частности, в Сербской теннисной ассоциации назвали произошедшее "победой политики над спортом".

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