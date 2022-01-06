Новаку Джоковичу аннулировали визу.

Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича не пустили в Австралию, где он планировал принять участие на турнире "Большого шлема". Ему аннулировали визу из-за того, что он не доказал, что имеет противопоказания от прививки от ковида.

Об этом сообщает Australian Border Force.

Сербский теннисист всю ночь провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции, его комнату охраняли двое полицейских.

Джокович не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям, а также потенциально ошибочную заявку на визу. Организаторы турнира Australian Open-2022 сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки".

Джоковича депортировали, но он подал апелляцию. Пока будет рассматриваться его апелляция, серба поместили в правительственное помещение. Шансов, что его протест удовлетворят, мало.

Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open.

Ранее российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".

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