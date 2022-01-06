Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича не пустили в Австралию, где он планировал принять участие на турнире "Большого шлема". Ему аннулировали визу из-за того, что он не доказал, что имеет противопоказания от прививки от ковида.
Об этом сообщает Australian Border Force.
Сербский теннисист всю ночь провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции, его комнату охраняли двое полицейских.
Джокович не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям, а также потенциально ошибочную заявку на визу. Организаторы турнира Australian Open-2022 сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки".
Джоковича депортировали, но он подал апелляцию. Пока будет рассматриваться его апелляция, серба поместили в правительственное помещение. Шансов, что его протест удовлетворят, мало.
Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open.
Ранее российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
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Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Жеребьевка турнира запланирована на 13 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и вышеупомянутый Джокович.