Первая ракетка мира Новак Джокович приехал выступить на турнире "Большого шлема" в Австралию. Впрочем, на соревнования допускают лишь тех теннисистов, которые привиты от коронавируса.
34-летний серб является антивакцинатором и публично выступает против вакцинации от ковида.
Но ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже отреагировал на то, что в страну пустили непривитого человека с сомнительными основаниями на это. Цитирует главу правительства Daily Mail.
"Я считаю, что любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соблюдать требования для пересечения границы. Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, он должен предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам - если он еще не вакцинирован. Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, то с ним поступят так же, как и с любым другим человеком - он на первом самолете отправится домой. Для Джоковича не должно быть особых правил. Никаких исключений", - сказал Моррисон.
Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open.
Ранее российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
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Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Жеребьевка турнира запланирована на 13 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и вышеупомянутый Джокович.