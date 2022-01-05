Новак Джокович может быть недопущенным к турниру Australian Open-2022.

Первая ракетка мира Новак Джокович приехал выступить на турнире "Большого шлема" в Австралию. Впрочем, на соревнования допускают лишь тех теннисистов, которые привиты от коронавируса.

34-летний серб является антивакцинатором и публично выступает против вакцинации от ковида.

Но ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже отреагировал на то, что в страну пустили непривитого человека с сомнительными основаниями на это. Цитирует главу правительства Daily Mail.

"Я считаю, что любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соблюдать требования для пересечения границы. Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, он должен предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам - если он еще не вакцинирован. Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, то с ним поступят так же, как и с любым другим человеком - он на первом самолете отправится домой. Для Джоковича не должно быть особых правил. Никаких исключений", - сказал Моррисон.

Заметим, что Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open.

Ранее российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".

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