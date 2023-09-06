Новак Джокович вернет себе статус первой ракетки мира после завершения US Open-2023.

Сербский теннисист Новак Джокович победил в трех сетах представителя США Тэйлора Фритца на US Open-2023 и пробился в полуфинал турнира серии Большого шлема.

Этот триумф позволил 36-летнему спортсмену побить рекорд легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера по числу попаданий в полуфинал турниров серии Большого шлема, сообщает пресс-служба US Open в Твиттере.

На счету Джоковича 47 участий в 1/2 финала, у Федерера - 46. На третьей строчке по этому показателю идет испанец Рафаэль Надаль - 38.

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Также стоит отметить, что после завершения Открытого чемпионата США серб обойдет в рейтинге ATP испанца Карлоса Алькараса и вернет себе статус первой ракетки мира. До первой игры на US Open-2023 Джокович уступал испанцу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул, а значит, более очков набрать не может. Серб прошлый US Open пропустил и сейчас набирает новые баллы рейтинга. Таким образом, по итогам турнира он уже точно обгонит испанского теннисиста.

Добавим, что в полуфинале US Open-2023 Новак Джокович сыграет против американского теннисиста Бена Шелтона.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 65 миллионов долларов. В финальном матче прошлого года испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

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