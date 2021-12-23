Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт озвучил пессимистичный прогноз касательно того, сколько медалей выиграют украинские спортсмены на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.
Гутцайта цитирует сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.
"Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", - заявил Гутцайт.
Отдельно он остановился на биатлонной сборной, которая в этом сезоне не показывает хороших результатов:
"Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине. Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи".
Читайте такжеОлимпиада-2022: аналитики дали неутешительный медальный прогноз для Украины
Он отметил, что на медаль в Пекине нацеливаются украинские фристайлисты:
"Удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат".
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- В Греции уже зажгли огонь Олимпиады-2022.
- Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Уже известен официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.