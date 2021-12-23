От украинских спортсменов в Пекине многого не ждут.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт озвучил пессимистичный прогноз касательно того, сколько медалей выиграют украинские спортсмены на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

Гутцайта цитирует сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.

"Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", - заявил Гутцайт.

Отдельно он остановился на биатлонной сборной, которая в этом сезоне не показывает хороших результатов:

"Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине. Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи".

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Он отметил, что на медаль в Пекине нацеливаются украинские фристайлисты:

"Удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат".

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