НХЛ и Профсоюз хоккеистов сделали официальное заявление, в котором объявили, что представители Лиги не поедут на Олимпиаду-2022.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Сначала дирекция НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но сохранила за собой право изменить решение, если ситуация с коронавирусом в мире ухудшится.
Сейчас регулярный сезон в НХЛ поставлен на паузу из-за массового распространения штамма Омикрон - более 100 игроков инфицировалось. 50 матчей перенесли и большая часть из них будет сыграна в феврале, когда и должен был состояться предусмотренный перерыв на Олимпиаду.
Хоккеисты НХЛ пропустят вторые подряд зимние Олимпийские игры. В 2018 году НХЛ не пустила игроков в Пхенчхан (Южная Корея), мотивируя это тем, что "хоккеисты рискуют получить лишние травмы".
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.