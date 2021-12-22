Вторые подряд зимние Олимпийские игры будут без игроков НХЛ.

НХЛ и Профсоюз хоккеистов сделали официальное заявление, в котором объявили, что представители Лиги не поедут на Олимпиаду-2022.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Сначала дирекция НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но сохранила за собой право изменить решение, если ситуация с коронавирусом в мире ухудшится.

Сейчас регулярный сезон в НХЛ поставлен на паузу из-за массового распространения штамма Омикрон - более 100 игроков инфицировалось. 50 матчей перенесли и большая часть из них будет сыграна в феврале, когда и должен был состояться предусмотренный перерыв на Олимпиаду.

Хоккеисты НХЛ пропустят вторые подряд зимние Олимпийские игры. В 2018 году НХЛ не пустила игроков в Пхенчхан (Южная Корея), мотивируя это тем, что "хоккеисты рискуют получить лишние травмы".

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