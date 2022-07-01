Арман Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 16 сантиметров.

В четверг, 30 июня, состоялись соревнования на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новое высшее достижение в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6 метров 16 сантиметров.

Соперники Дюплантиса американец Кристофер Нильсон и бразилец Тиаго Браз завершили выступления, не взяв высоту 6.03.

Таким образом, 22-летний швед улучшил собственное достижение в прыжках с шестом на открытом воздухе, установленное 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме. Тогда Дюплантис прыгнул на 6,15 метра, побив легендарный рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет.

Видео рекордного прыжка Армана Дюплантиса:

Стоит отметить, что с 2000 года World Athletics не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные, поэтому абсолютный мировой рекорд, принадлежащий Дюплантису, равен 6,20 метра. Он был установлен на чемпионате мира-2022 в помещении, который прошел в Белграде (Сербия).

На Олимпиаде-2020 в Токио швед выиграл первое олимпийское золото в карьере.

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