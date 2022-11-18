Пост Андрея Шевченко в соцсетях сработал.

Новоизбранный президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали заявления о выходе из состава Национального олимпийского комитета.

"Сегодня Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем уже поданы заявления о выходе из состава НОК, поэтому мы прекращаем их членство.

Надеюсь, что этот вопрос будет снят. Что касается Андрея Шевченко, мы общались с ним. Он меня предупредил, что написал. Но я ему потом набрал, когда уже он опубликовал свои мысли.

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Я ему сказал, что уже написаны письма о выходе из НОК господином Шуфричем и господином Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем прорабатывать, как в дальнейшем нам работать вместе", - сказал Гутцайт для телеканала "Киев".

Новый состав НОК Украины - что известно

17 ноября прошли выборы президента Национального олимпийского комитета Украины. Борьба шла между Жаном Беленюком и Вадимом Гутцайтом. В итоге победу одержал министр молодежи и спорта, а не нардеп от "Слуги народа".

Также были избраны новые члены НОК - Александр Усик, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева, Нестор Шуфрич, Григорий Суркис, Андрей Шевченко. Последний 18 ноября сообщил в соцсетях, что он не может работать в таком составе, очевидно намекая на Шуфрича.

Добавим, что с 2005 года НОК Украины неизменно возглавлял Сергей Бубка. Однако на этот раз он не выдвинул свою кандидатуру на выборы.