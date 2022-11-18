Следом за Андреем Шевченко аналогичное решение принял и Андрей Павелко

Именитый украинский футболист Андрей Шевченко объявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета. Его заявление прозвучало после избрания в качестве нового члена НОК представителя запрещенной в Украине партии "Оппозиционная партия – За життя" Нестора Шуфрича.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе", - написал Шевченко в Facebook.

При этом он указал, что Украина платит за свободу крайне высокую цену жизнями лучших из своих граждан.

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Кроме того, о выходе из состава Комитета объявил и президент УАФ Андрей Павелко. Он указал, что его решение также продиктовано избранием скандального нардепа состав НОК.

"В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского НОК включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений. А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена", - подытожил Павелко.

Новый состав НОК Украины - что известно

17 ноября прошли выборы президента Национального олимпийского комитета Украины. Так, возглавил Комитет министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. За него проголосовали 123 делегата.

Также были избраны новые члены НОК - Александр Усик, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева, скандальный нардеп Нестор Шуфрич и другие.

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