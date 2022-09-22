Андрей Шевченко теперь может искать себе новую работу.

В четверг, 22 сентября, футбольный клуб "Дженоа" объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Андреем Шевченко.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, украинский специалист теперь может искать себе новое место работы.

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О сумма компенсации за досрочное расторжение контракта не сообщается. В январе СМИ писали, что "Дженоа" будет вынужден заплатить тренерскому штабу украинца около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.

Добавим, что руководство "Дженоа" приняло решение уволить Андрея Шевченко с занимаемой им должности главного тренера "грифонов" еще в январе 2022 года.

После увольнения контракт с украинцем не был расторгнут. Шевченко продолжал получать зарплату в "Дженоа", однако не мог приступить к работе с какой-либо новой командой.

Андрей Шевченко: работа в "Дженоа"

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.

Под руководством Шевченко "Дженоа" сыграл 11 матчей, в которых одержал только одну победу.

В Серии А "Дженоа" при Шевченко трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений: "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).

Единственную победу Шевченко удалось одержать в матче Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.

Последний поединок генуэзцы под руководством украинского тренера провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).

15 января 2022 года "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко.

Стоит отметить, что увольнение Андрея Шевченко не повлияло на результаты "Дженоа" и по итогам прошлого сезона "грифоны" вылетели в Серию B.

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