Также были избраны новые члены НОК Украины и вице-президенты организации.

В четверг, 17 ноября, прошли выборы президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Уверенную победу в голосовании одержал Вадим Гутцайт.

"Результаты голосования, состоявшегося во время 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Вадим Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк - 14,97%, Игорь Малинский - 1,36%", - говорится в коротком сообщении НОК.

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Отмечается, что на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК за кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата. Жана Беленюка поддержали 22 человека, а Игоря Малинского – два человека.

На Генассамблее НОК были избраны новые члены Национального олимпийского комитета на период 2022-2026 годов. Туда вошли Андрей Шевченко, Александр Усик, Григорий Суркис, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие.

Они вошли в число 39 физических лиц, которые способствуют развитию спорта в Украине. За данное решение было отдано 99 голосов, против - 11, воздержались - 4.

Также были избраны вице-президенты организации. Первым вице-президентом организации стал Алексей Перевезинцев, также этот пост получил бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, а также Мария Булатова и Алексей Днепров.

За данное решение было отдано 106 голосов, против - 5, воздержалось - 9.

Напомним, с 2005 года НОК Украины неизменно возглавлял олимпийский чемпион Сергей Бубка. На этих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт: карьера и достижения

Вадим Гутцайт - олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне. Также выступал на Олимпийских играх в 1996 (6-е место) и 2000 (13-е место) годах.

В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.

С 2017 Гутцайт занимает пост президента Федерации фехтования Украины. В 2018 году назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации.

С 4 марта 2020 года Гутцайт занимает должность министр молодежи и спорта Украины.

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