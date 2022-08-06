Украина хочет большего - полного санкционного бана РФ и Беларуси.

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от соревнований, так как документ предусматривает возможность выступлений спортсменов в нейтральном статусе.

Он сделал соответствующее сообщение в Facebook.

"Позиция Украины была и остается неизменной: в спорте не должно быть россиян и белорусов вообще.

Совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе. Украина выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, которым мы не готовы и не будем уступать", - написал Гутцайт.

Он добавил, что большинство положений заявления уже реализовано. Во многих видах спорта россиян и белорусов не допускают к соревнованиям.

"Но Украина хочет большего - полного санкционного бана. Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас поступиться принципами и смягчить свои требования относительно ответственности страны-террориста и ее сателлита. Украина этого не будет делать", - подчеркнул Гутцайт.

Вас также могут заинтересовать новости: