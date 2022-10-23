Президент МОК в своем недавнем выступлении призвал разделять политику и спорт на фоне полномасштабной войны в Украине.

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о присутствии российского и беларуского НОК на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Гераскевич опубликовал пост в своем Твиттере, в котором подробно объяснил, почему видит в словах Томаса Баха оправдание терроризма.

"Я отвечу на цитаты из последнего заявления МОК Томаса Баха и расскажу, почему я считаю их шагом к оправданию терроризма.

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Первая цитата: "Эту войну не начал русский народ". Но именно россияне устроили геноцид украинцев в Украине. Российские юристы, инженеры, спортсмены сегодня стали русскими военными, а их жены и матери поддержали это решение.

Разве российский солдат не российский народ? Разве русский народ не поддерживает террористические действия террористического правительства России? Не русский ли народ избирал эту власть?

Вторая цитата: "Эту войну не начали российские спортсмены, Олимпийский комитет России или члены МОК в России".

Бах утверждает, что командующий российской армией и президент НОК России Поздняков не виноват в этой войне. Российские спортсмены, воюющие в рядах русской армии, пропагандируют войну - не должны.

Мария Ласицкене, которая была доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года и получала награды от Шойгу, тоже не виновата.

Спортсмены, стоявшие с буквами "Z" за спиной Путина на "Лужниках", не виноваты. Интересно узнать от господина Баха, кто виноват?

Третья цитата: "Политический мир становится все более фрагментированным, враждебным и поляризованным". Они убивают наших детей, а мы враждуем? Мир должен открыть все двери для убийц, насильников, грабителей и объединиться с ними.

Президент МОК призывает к терпимости к террористам и их пропаганде войны, активно поддерживаемой российским спортом во главе с полковником российской армии Поздняковым.

Четвертая и пятая цитата: "Но если мы позволим политике одержать верх над спортом, завтра это будешь ты". "Помните об этом и всегда помните, что вы, ваша автономия, ваши спортсмены могли быть следующими в очереди на санкции по политическим мотивам".

Очевидно, Томас Бах видит жертвами российских спортсменов и чиновников, стоящих на сцене рядом с Путиным. А не изнасилованных украинских детей, десятки тысяч убитых украинцев, сожженных украинских городов, разрушенной украинской спортивной инфраструктуры.

МОК просит не наказывать россиян за терроризм, потому что любая страна и ее спортсмены могут стать террористами.

Шестая цитата: "В интересах всех нас мы противостоим этой полной политизации спорта". Россия трижды нарушила олимпийское перемирие. В российском спорте действует государственная допинговая программа.

Путин и русские спортсмены постоянно подчеркивают величие российской расы. Но Томас Бах призывает мировую спортивную общественность не вносить политику в спорт.

Седьмая цитата: "Санкции можно и нужно накладывать только на тех, кто за что-то отвечает". Тогда было бы интересно узнать от Баха, почему МОК исключил ЮАР на 28 лет (с 1964 по 1992) из-за местной политики апартеида? Чем она принципиально отличается от ситуации в России? Почему к россиянам относятся по-другому? Африканские спортсмены наказаны, а российские спортсмены не виноваты.

Резюмируя, скажу, что это очередной шаг МОК по одобрению терроризма. Все это очень похоже на Олимпийские игры 1936 года в Берлине, когда Пьер де Кубертен назвал Гитлера "одним из лучших творческих духов нашего времени" и объявил нацистскую Германию духовным хранителем олимпийских идей.

Затем, после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, МОК признал свою ошибку и принес извинения, но, как видим, МОК не учится на своих ошибках и повторяет их снова", - написал Гераскевич.

Ранее глава МОК встал на защиту российских и беларуских спортсменов, призвав уважать то, что РФ и Беларусь допустили к ассамблее АНОК. Бах призвал разделять спорт и политику, подчеркнув, что спортсмены не должны отвечать за преступные действия властей своей страны.

Бойкот спортсменов из РФ и Беларуси: детали

Как сообщал УНИАН, ранее Гутцайт призвал мировое сообщество запретить россиянам и беларусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральными флагами. Он подчеркнул, что своим молчанием российские и беларуские спортсмены поддерживают войну в Украине.

11 июля министр сообщил, что спортивные санкции против России и Беларуси ввели уже более 100 международных федераций и ассоциаций.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и беларусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

В то же время, член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Владислав Гераскевич: карьера и достижения

23-летний Гераскевич - украинский скелетонист, выступающий за национальную сборную Украины по скелетону начиная с 2016 года.

Участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 годов. В южнокорейском Пхенчхане украинец занял 12-е место, в Пекине - 18-е.

В сезоне 2021/22 Гераскевич занял 16 место в общем зачете Кубка мира. Украинец показал лучший результат в карьере, финишировав шестым на этапе в Сигулде.

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