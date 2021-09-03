Насибов завоевал медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Серебряный призер Олимпиады в Токио Парвиз Насибов получил квартиру в Запорожье.

Как сообщили в Запорожской облгосадминистрации, ключи от жилья Насибову вручили по поручению президента, а приобрели за средства областного бюджета и средств Малобелозерской громады.

В области также планируют отметить земляков, которые стали медалистами Паралимпийских игр и уже ищут для этого средства.

Насибов сам выбирал будущее жилье и уже стал его полноценным владельцем.

"Я счастлив иметь собственную квартиру, где, уверен, в дальнейшем будут жить и мои дети. Приятно видеть, что Запорожский край ценит своих спортсменов и радушно помогает нам. Я также хочу поблагодарить главу государства, руководство областной государственной администрации и всех причастных к этому", - цитирует пресс-служба ОГА слова спортсмена.

4 августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в финале Олимпийских игр проиграл представителю Ирана Мохаммаду Рези Гераи, который является чемпионом Азиатских игр 2019-го. Медаль Насибова тогда стала второй серебряной для Украины в Токио.

Напомним, что в полуфинале украинец в драматичном поединке одолел представителя Египта Ахмеда Эль-Сайеда.

Насибов, выступающий в весе до 67 кг, на пути к финалу также одолел Фредрика Бьеррехуса из Дании (5:1), а также вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова (украинец победил в результате последнего активного действия в схватке).

Автор: Юрий Годован