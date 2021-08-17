Станислав Горуна подчеркнул, что если бы история повторилась еще раз, он все равно заступился бы за Ярославу Магучих.

Призер Олимпийских игр, каратист Станислав Горуна рассказал о реакции на свой пост, в котором он поддержал легкоатлетку Ярославу Магучих.

Об этом Горуна рассказал YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

"Мне угрожали, да. Звонили, писали "Псина", "Мы тебя найдем", "Ты кто такой, что такое пишешь?". Такую х***у. Такие слова-эпитеты ко мне подбирали, как никогда. Я думал: "Ого приехали, вас сразу н***й послать или позже, что с вами делать". Меня страшно рвало. Я сразу их блокировал, чтобы они мне не наяривали".

Горуна также зачитал комментарии, которые ему писали:

"Сдохни наконец, падла", "П***уй в Рашу, х***о ты обдолбаное", "Конченное малороссийское г***о", "Сдохни, москальский подхалуй".

"На меня, конечно, тонну г*вна вылили", - подчеркнул Горуна, но сказал, что если бы такая ситуация возникла еще раз, то он поступил бы точно так же.

Он также объяснил, почему решил заступиться за Магучих:

"Потому что это п***ец. Что творится, такая дикуха просто. Магучих берет принципиально важную медаль для Украины. Более чем из 40 украинских легкоатлетов, которые там были, она единственная, кто взяла медаль. Эйфория и так далее.

Она в момент своей наибольшей радости в ее пока недолгой жизни, ей 19 лет всего, берет украинский флаг и со счастьем и радостью на лице бегает со всеми фоткается. Тем более, что фоткается со своими соперницами - это нормальное спортивное поведение, достойное спортсмена, который в первую очередь уважает себя".

"У нас есть ультраправые радикалы, которым надо добавить туда перчинку. Они добавили контекста. Ярослава в свою победу не вкладывала политический контекст. Идет срач. Добавили туда, размешали это все с политикой. Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов АТО, заполитизировали все это. И давай разносить девушку", - добавил он.

Горуна подчеркнул, что не мог оставаться в стороне:

"Я не знаю, чисто как мужик рефлекторно взял и заступился за нее. Захожу вечером в интернет, туда-сюда листаю, смотрю - победа, а читаю комментарии - оказывается "зрада". Думаю, ну как так".

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Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Позже в Минобороны рассказали о беседе с Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных Сил Украины.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Сама Магучих обратилась к украинским болельщикам в соцсети.

Автор: Антон Дударь