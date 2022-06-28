Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела первый круг Уимблдонского турнира.
Соперницей Костюк была 184-я ракетка мира, британка Кэти Свон, получившая вайлд кард в основную сетку турнира.
Wimbledon-2022. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэти Суон (Великобритания) - 4:6, 6:4, 6:4
Это была первая встреча теннисисток, Суон доигрывала матч с повреждением левого бедра. Поединок продлился почти два с половиной часа.
Марта второй раз подряд сыграет во втором раунде Уимблдонского турнира.
В следующем круге украинка сразится против Шуай Чжан из Китая. В 2019 году украинка играла против китайской теннисистки на траве в Истборне и на харде в Индиан-Уэллс и в обоих матчах одержала победу. Китаянка в этом сезоне дошла до финала на травяном турнире в Бирмингеме.
Отметим, что 28 июня Марта Костюк празднует свое 20-летие.
Ранее первый круг Wimbledon-2022 преодолели Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Во втором раунде они сыграют между собой. Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская свой матч первого круга сыграет немного позднее.
Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.