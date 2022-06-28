Марта Костюк одержала победу над соперницей из Великобритании.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела первый круг Уимблдонского турнира.

Соперницей Костюк была 184-я ракетка мира, британка Кэти Свон, получившая вайлд кард в основную сетку турнира.

Wimbledon-2022. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кэти Суон (Великобритания) - 4:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисисток, Суон доигрывала матч с повреждением левого бедра. Поединок продлился почти два с половиной часа.

Марта второй раз подряд сыграет во втором раунде Уимблдонского турнира.

В следующем круге украинка сразится против Шуай Чжан из Китая. В 2019 году украинка играла против китайской теннисистки на траве в Истборне и на харде в Индиан-Уэллс и в обоих матчах одержала победу. Китаянка в этом сезоне дошла до финала на травяном турнире в Бирмингеме.

Отметим, что 28 июня Марта Костюк празднует свое 20-летие.

Ранее первый круг Wimbledon-2022 преодолели Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Во втором раунде они сыграют между собой. Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская свой матч первого круга сыграет немного позднее.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon-2022: главное