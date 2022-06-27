Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на Wimbledon-2022.
В первом круге основной сетки турнира представительница Украины в двух сетах переиграла Джоди Баррейдж из Великобритании и пробилась в следующий раунд
Wimbledon. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) - 6:2, 6:3
Поединок продолжался один час и 13 минут. За два сета Цуренко реализовала четыре из шести брейкпоинтов, совершила четыре двойных ошибки и не отдала ни одного гейма на своей подаче.
Отметим, что матч прерывали из-за дождя в первом сете, но это не помешало украинке быстро приблизиться к победе.
Это была первая встреча теннисисток. Цуренко в шестой раз и впервые с 2018 года пробилась во второй круг основы.
В следующем раунде турнира Леся Цуренко может сыграть против первой ракетки Украины Ангелины Калининой, если Ангелина сумеет одолеть представительницу Венгрии Анну Бондар.
Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.