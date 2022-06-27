Леся Цуренко впервые за четыре года сумела преодолеть первый раунд Уимблдонского турнира.

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на Wimbledon-2022.

В первом круге основной сетки турнира представительница Украины в двух сетах переиграла Джоди Баррейдж из Великобритании и пробилась в следующий раунд

Wimbledon. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) - 6:2, 6:3

Поединок продолжался один час и 13 минут. За два сета Цуренко реализовала четыре из шести брейкпоинтов, совершила четыре двойных ошибки и не отдала ни одного гейма на своей подаче.

Отметим, что матч прерывали из-за дождя в первом сете, но это не помешало украинке быстро приблизиться к победе.

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко в шестой раз и впервые с 2018 года пробилась во второй круг основы.

В следующем раунде турнира Леся Цуренко может сыграть против первой ракетки Украины Ангелины Калининой, если Ангелина сумеет одолеть представительницу Венгрии Анну Бондар.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon-2022: главное