Несмотря на допуск, Россия и Беларусь не подавали заявку спортсменов на мировое первенство почти до самого конца регистрации.

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира, который состоится с 29 мая по 6 июня в Баку.

Об этом рассказал тренер и вице-президент Украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко, сообщает Общественный Спорт.

Несмотря на допуск, Россия и Беларусь не подавали заявку спортсменов на мировое первенство почти до самого конца регистрации. Впрочем, сборная Украины все же пропустит турнир - российские и белорусские тхэквондисты допущены к соревнованиям.

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Васильченко пояснил, что об этом узнали сразу: организаторы соревнований сначала сделали отметку "без национальности" в заявочном списке, которую впоследствии заполнили представителями России и Беларуси.

"Там уже заявлены россияне и беаорусы. Изначально в заявке была такая графа, как "Not National", то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Администратор сайта какой-то уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессоров. Некоторые из них являются военнослужащими. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет", - сказал он.

Васильченко рассказал о реакции украинской Федерации на допуск россиян и беларусов, а также какие запланированы следующие старты команды в связи с пропуском чемпионата мира.

"Президент Федерации тхэквандо Украины (ВТФ) [Лесик Саманджия] уже сегодня отправляется в Баку, где состоится чемпионат мира, и будет общаться с руководством Всемирной федерации. Знаю, что он уже туда поехал", - добавил функционер.

Запрет на выступления для спортсменов - детали

В апреле Кабинет Министров Украины запретил украинским спортсменам выступать на соревнованиях, в которых участвуют представители РФ или Беларуси.

Однако позже стало известно, что сборная Украины по футболу продолжит свои выступления в отборе на Евро-2024, несмотря на участие в турнире сборной Беларуси. В УАФ это решение объяснили тем, что сборные Украины и Беларуси выступают в разных группах.