Богдан Ядов задал вопрос министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.

В понедельник, 1 мая, Федерация дзюдо Украины (ФДУ) официально заявила, что сборная Украины пропустит ЧМ-2023, который пройдет в Катаре, из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить к турниру россиян и беларусов.

Решение ФДУ прокомментировал чемпион Европы по дзюдо Богдан Ядов.

"Сейчас официально наша сборная пропускает чемпионат мира, из-за того что IJF допустила спортсменов стран-террористов РФ и РБ.

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Сейчас я не буду писать о решении Международной федерации, но у меня есть вопросы к нашему министерству и господину министру.

Мы не едем на чемпионат мира, но, господин министр, в чем наша разница со сборной по футболу? Я единственный из сборной, кто попадает в топ рейтинга, и не могу попасть с ними в финальную часть, так почему они продолжают выступать, а я не еду?

Но если не будем говорить обо мне у ребят в весовой категории 60 кг вообще нет их, то есть они никак не могут с ними встретиться. Так объясните, в чем разница между нашей сборной и Элиной Свитолиной и другими теннисистами, в чем разница между нами и сборной по футболу? Пожалуй, я знаю, в чем разница.

Я люблю свою страну и я понимаю, что это правильное решение, но почему оно не касается всех понять не могу.

Слава Украине и силы моим товарищам по команде, мы всех победим", - написал Ядов в своем Инстаграме.

Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины запретил украинским спортсменам выступать на сореванованиях, в которых принимают участие представители РФ или Беларуси.

Однако позже стало известно, что сборная Украины по футболу продолжит свои выступления в отборе на Евро-2024, несмотря на участие в турнире сборной Беларуси. В УАФ это решение объяснили тем, что сборные Украины и Беларуси выступают в разных группах.

Добавим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая.

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