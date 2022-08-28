Олег Плотницкий стал самым результативным игроком матча, он записал на свой счет 17 очков.

27 августа мужская сборная Украины по волейболу провела свой первый матч на Чемпионате мира-2022.

Первым соперником подопечных Угиса Крастиньша стала сборная Сербии. Украинские волейболисты не смогли одолеть своего соперника, сообщает Volleyball.ua.

Сербы были сильнее в ключевых моментах матча и в концовках сета действовали почти безошибочно.

Відео дня:

Чемпионат мира-2022. Мужчины. Групповой раунд. Группа А

Украина – Сербия– 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Капитан национальной сборной Украины Олег Плотницкий стал самым результативным игроком матча, он записал на свой счет 17 очков.

Стартовый состав сборной Украины Олег Плотницкий (набрал 17 очков), Василий Тупчий (9), Юрий Семенюк (8), Максим Дрозд (6), Илья Ковалев (4), Юрий Синица (1), Дмитрий Канаев (либеро). На замену выходили: Тимофей Полуян (5).

29 августа в 21:30 по киевскому времени сборная Украины встретится с волейболистам из Туниса. А сербы в 18:30 сыграют против пуэрториканцев.

Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу играет на чемпионате мира вместо России. ФИВБ также сообщала, что сборные России не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу-2021

Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.

В 1/8 финала украинцы встретились со сборной России, которая считалась фаворитам матча, и уступили в четырех сетах.