Украинцы взяли первый сет, но затем проиграли.

Сборная Украины провела матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу против сборной России. Матч прошел в польском Гданьске.

Украинская сборная проиграла фавориту матча со счетом 1:3. Украинцы взяли первый сет, но затем проиграли три партии подряд.

Таким образом, украинцы покинули турнир.

Отметим, что украинские и российские волейболисты встречались во второй раз в истории. На Евро-2005 россияне выиграли со счетом 3:0.

Россия - Украина - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

Украина: Плотницкий, Щитков, Теременко, Семенюк, Виецкий, Ковалев, Диденко, Дрозд, Ерещенко, Фомин (либеро), Брова (либеро), Остапенко, Полуян, Сидоренко

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ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.

Россия в своей группе победила Нидерланды, Испанию, Финляндию и Северную Македонию, а уступила лишь Турции. Со второго места россияне квалифицировались в плей-офф. Первое место в группе заняли Нидерланды.

Автор: Антон Дударь