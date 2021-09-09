В 1/8 финала чемпионата Европы встретятся принципиальные соперники.

Сборные Украины и России будут выяснять между собой отношения в 1/8 финала Евро-2021 по волейболу. Команды разыграют путевку в четвертьфинал континентального первенства.

Поединок пройдет 11 сентября в польском городе Гданьск. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Телеканал XSPORT покажет матч в прямом эфире. Также противостояние можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте телеканала.

Букмекеры записали сборную России в фавориты встречи. Коэффициент на победу россиян - 1,09, а на Украину - 7,00. Аналитики не верят в "желто-синюю" команду.

Победитель пары Украина - Россия в 1/4 финала сыграет с триумфатором пары Польша - Финляндия. Отметим, что сборная России является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

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ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.

Россия в своей группе победила Нидерланды, Испанию, Финляндию и Северную Македонию, а уступила лишь Турции. Со второго места россияне квалифицировались в плей-офф. Первое место в группе заняли Нидерланды.

Автор: Артем Будрин