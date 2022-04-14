Мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира вместо России.
Об этом сообщает Федерация волейбола Украины.
Отмечается, что в начале марта Международная федерация волейбола отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах.
"Администрация ФИВБ пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в россии невозможно из-за войны в Украине. Соответственно, она решила забрать право на проведение престижного турнира в России", - говорилось в сообщении организации.
По предварительным данным, Чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.
ФИВБ также сообщила, что сборные России не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ.
Сегодня президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором говорится, что Украина сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России.
В письме сказано, что процедура жеребьевки проводиться заново не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.
Напоминается, что в сентябре 2021 при обновлении рейтинга мужской сборной Украины для попадания на чемпионат не хватило совсем чуть-чуть.
Команда Украины держалась на 22-м месте, но в последний момент опустилась на 23-ю строчку, что и не позволило забрать последнюю лицензию.
Впрочем, после удаления России команда поднялась на нужную для участия строчку.
Соперниками Украины станет Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.
Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу-2021
- Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.
- В 1/8 финала украинцы встретились со сборной России, которая считалась фаворитам матча, и уступили в четырех сетах.