Россию дисквалифицировали с турнира, поэтому Украина поднялась на одну ступеньку выше, необходимую для участия в чемпионате.

Мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира вместо России.

Об этом сообщает Федерация волейбола Украины.

Отмечается, что в начале марта Международная федерация волейбола отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах.

"Администрация ФИВБ пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в россии невозможно из-за войны в Украине. Соответственно, она решила забрать право на проведение престижного турнира в России", - говорилось в сообщении организации.

По предварительным данным, Чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.

ФИВБ также сообщила, что сборные России не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Сегодня президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором говорится, что Украина сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России.

В письме сказано, что процедура жеребьевки проводиться заново не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.

Напоминается, что в сентябре 2021 при обновлении рейтинга мужской сборной Украины для попадания на чемпионат не хватило совсем чуть-чуть.

Команда Украины держалась на 22-м месте, но в последний момент опустилась на 23-ю строчку, что и не позволило забрать последнюю лицензию.

Впрочем, после удаления России команда поднялась на нужную для участия строчку.

Соперниками Украины станет Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.

Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу-2021