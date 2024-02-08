Даяна Ястремская находилась в Одессе, когда город атаковали вражеские ударные дроны.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала под обстрел в Одессе. В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали город ударными дронами.

Известная теннисистка опубликовала видео в Instagram, в котором показала, как пережила ночь.

"Сегодня у меня была самая страшная ночь. Как никогда много ракет недалеко от нас. Мы все еще здесь, на парковке...

Люди, если вас можно назвать людьми, прекратите делать это дерьмо", - сказала Ястремская.

Напомним, Даяна Ястремская недавно потрясающе выступила на первом в этом году турнире серии Большого шлема - Australian Open-2024. Украинская теннисистка сенсационно дошла до 1/2 финала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвень.

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал лучшим достижением в карьере 23-летней украинки.

Добавим, что благодаря результату на Australian Open-2024 Ястремская поднялась сразу на 64 позиции и теперь занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA.

Атака РФ на Одессу 8 февраля: что известно

В ночь на 8 февраля россияне ударными дронами попали в гражданскую инфраструктуру Одессы. В частности, ударом "шахеда" повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения - пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Сил обороны юга, враг направил БПЛА-камикадзе типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря и временно оккупированной части Херсонщины на 3 региона Украины.

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