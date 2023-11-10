Украинская теннисистка не прекратит бороться за отстранение россиян от международных турниров.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №106) эмоционально высказалась о решении WTA разрешить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

"Кто больше всего нуждается в напоминании, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что идет война. Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах. Теннис - один из немногих видов спорта, в котором такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более, что некоторые россияне даже не скрывают свою поддержку агрессии против Украины. Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает Путина. Обещали посмотреть, но ничего - молчание", - сказала Ястремская.

23-летняя украинка подчеркнула, что миссия спорта - объединять людей, но она не будет молчать и продолжит бороться за отстранение россиян от международных турниров.

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"Что мы чувствуем, когда нам приходится играть с россиянками? Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибло много людей? В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть. Если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет", – добавила Ястремская на пресс-конференции в Вильнюсе.

Напомним, что в июле Ястремская эмоционально отреагировала на обстрел родной для нее Одессы российской армией.

На днях топ-теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее значат противостояния с российскими спортсменками.

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