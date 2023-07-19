В ночь на 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления.

Одна из лучших украинских теннисисток Даяна Ястремская отреагировала на обстрел родной для нее Одессы российской армией.

23-летняя спортсменка опубликовала пост в Инстаграме, в котором призвала мировые теннисные организации справедливо отнестись к российским и беларуским теннисистам.

"WTA и ITF, просто проверьте мои сторис, или посмотрите несколько видео, или может посетите Украину? Тогда вы измените ваше мнение о россиянах.

Кто-то хорошо спит сейчас, вы знаете, о ком я, а кто-то пытается выжить. Либо все украинские игроки в течение турниров не спят, потому что следят за новостями. Это справедливо?", - написала Ястремская.

Добавим, что Даяна Ястремская накануне успешно стартовала на престижно теннисном турнире в итальянском Палермо. В матче первого раунда украинка разбила представительницу Сербии Мию Ристич.

Напомним, в ночь на 19 июля российские оккупанты атаковали Украину. За несколько волн атак армия РФ ударила по Одессе ракетами Х-22, Х-59, "Калибр", "Оникс", а также иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136".

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