Это произошло в конце первого раунда. Миллионы фанатов спорта не могут подобрать слов.

В Атланте, в ночь на 15 июня, состоялся турнир UFC, который надолго запомнится фанатам этого вида единоборств. В октагоне встретились Пол Крейг и Родольфо Беллато.

В конце первого раунда первый боец оказался на полу. Он нанес запрещенный удар ногой и промахнулся по лицу соперника, который сначала пытался апеллировать к рефери, но вскоре решился на симуляцию.

Он упал так, будто удар Крейга пришелся ему прямо в голову и нокаутировал его. Таким образом, Беллато хотел показать, что продолжать бой он не может. В социальных сетях видео с этим моментом набирают миллионы просмотров.

Легендарный боец UFC Джастин Гейджи прокомментировал в X (Twitter): '"Самая дикая симуляция в истории ММА".

Другие новости из области единоборств и бокса

Ранее УНИАН сообщал, что российский боец ММА хочет воевать за Украину, но в составе иностранного легиона. "Как американский доброволец. В составе американских морских котиков", - объяснил он.

Кроме того, мы рассказывали, что Усик "промок до нитки", выйдя на ринг с украинским бойцом ММА Ярославом Амосовым. "Спарринг с будущим UFC. Хорошая работа, чемпион", - написал боксер.

Вас также могут заинтересовать новости: