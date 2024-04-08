По его словам, он хотел бы воевать за Украину в составе американских морских котиков.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Кисер заявил, что планирует вместе с украинскими военными бороться против оккупантов. Сейчас спортсмен, который родился в Оренбурге, находится в Соединенных Штатах Америки под статусом политического беженца. Об этом он сказал в интервью изданию "Чемпион".

По словам Кисера, 24 февраля 2023 года он опубликовал эмоциональное сообщение в поддержку Украины, подчеркнув, что его сердце всегда будет с украинцами. На следующий день к его родителям, которые сейчас живут в Оренбурге, пришли с обыском местные правоохранители.

В то время спортсмен находился в Индонезии, однако из-за пророссийского правительства страны, он вынужден был бежать в США, где попросил политического убежища.

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"В США уже готовятся к III Мировой войне. Этому способствуют лозунги на рекламных плакатах: "Вступай в американскую армию сейчас, тебе все равно придется научиться воевать". Американцам уже ясно, что с нынешним режимом РФ по-другому нельзя. Но опять-таки для этого мне нужно оформить гринкард. Хотелось бы защищать Украину уже как американский доброволец. В составе американских морских котиков", - объяснил Кисер.

Он напомнил, что хотел идти воевать за Украину еще в начале полномасштабной войны, однако 6 февраля 2022 года он сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии.

"Мой кейс рассматривали 10 месяцев (!). В итоге, в октябре 2022 года я получил американскую визу, но почти весь первый год полномасштабной войны не мог никуда выехать. И братья в Украине предупреждали, что с российским паспортом опасно приезжать, ведь реакция украинских пограничников, которые увидят мой российский паспорт, может быть неоднозначной", - подчеркнул боец ММА.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе Олимпийским играм из-за агрессии со стороны РФ. По его словам, Россия будет "злонамеренно нацелена" на нынешние Олимпийские игры в Париже.

Также в конце марта известный тренер из Одессы Семен Альтман рассказал о пережитом ударе РФ. По его словам, в результате российской атаки пострадала его квартира.

"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается - это уже совсем другое. В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно", - рассказывал тогда тренер.

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