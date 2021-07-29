Ольга Харлан пока склоняется к тому, что не будет выступать еще три года.

Украинская саблистка Ольга Харлан, которая на Олимпиаде в Токио неожиданно проиграла уже в первом раунде, рассказала о том, планирует ли выступать на Олимпийских играх в 2024 году.

Об этом она сказала в программе "Завтрак с 1+1".

"Дайте мне время. Конечно, я думаю об этом, конечно, хочется. Сейчас это больше нет, чем да, но я знаю себя. Знаю, что через время, может, я передумаю. Если честно, после Рио было такое же мнение, пауза, может, вернусь, может, не вернусь. И через полгода опять начала фехтовать".

Харлан подчеркнула, что в ближайшее время не будет тренироваться:

"Я переключусь с фехтования, хочу пожить без сабли - это правда. Пока что не хочу брать саблю в руки. Я думаю, что это пройдет. Я с начала 2021 года спала с мыслью, что у меня Олимпийские игры, 26 июля я должна быть готова. И это было очень долго".

Кроме того, фехтовальщица рассказала о причинах своей неудачи в Токио. Спортсменка подчеркнула, что на нее повлияло то, что за полтора года у нее были только одни соревнования, а также сказались большие ожидания.

Ольга Харлан: достижения

Ранее Харлан выиграла уже четыре медали на Олимпийских играх. Она становилась чемпионкой в командной сабле в 2008 году, а также выигрывала серебро в команде в 2016-м. В индивидуальном первенстве Харлан дважды брала бронзу (в 2012 и 2016 годах).

Харлан - шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Всего на ее счету 34 медали на чемпионатах мира и Европы.

Перед Олимпиадой в Токио Харлан была первым номером мирового рейтинга.

Автор: Антон Дударь