Под санкции в целом попали до 150 спортсменов во всех возрастных категориях.

На обращение Федерации современного пятиборья Украины Международный союз современного пятиборья (UIPM) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в чемпионатах мира и Европы, а также от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он отметил, что под санкции в целом попали до 150 спортсменов во всех возрастных категориях. Они также не имеют права соревноваться под белым флагом.

"Впрочем, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим", - написал Гутцайт.

Министр добавил, что украинская Федерация находится в постоянном контакте с членами исполкома UIPM и представителями федераций современного пятиборья других стран. "Украина настаивает на принятии соответствующих решений!", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, недавно спортсменов РФ и Беларуси отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике.

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