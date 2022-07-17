На обращение Федерации современного пятиборья Украины Международный союз современного пятиборья (UIPM) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в чемпионатах мира и Европы, а также от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Он отметил, что под санкции в целом попали до 150 спортсменов во всех возрастных категориях. Они также не имеют права соревноваться под белым флагом.
"Впрочем, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим", - написал Гутцайт.
Министр добавил, что украинская Федерация находится в постоянном контакте с членами исполкома UIPM и представителями федераций современного пятиборья других стран. "Украина настаивает на принятии соответствующих решений!", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, недавно спортсменов РФ и Беларуси отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике.
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