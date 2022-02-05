Россияне задавали спортсменам провокационные вопросы о русском языке.

В первый же день зимних Олимпийских игр в Пекине произошел скандал между российскими пропагандистами и корреспондентом, дописыващим для украинских СМИ, Ли Рини.

Детали скандала у Facebook сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский.

Спор вспыхнул после того, как Рини сделал россиянам замечание, что те задают украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому провокационные вопросы о русском языке.

"После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокационного характера: "Запрещено ли вашим атлетам общаться на русском?", "Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?". Наш журналист логично спросил коллегу: "Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?" Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях - вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?" - поинтересовался Гливинский.

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По его словам, россияне были готовы к такому развитию событий и снимали все на камеру.

"На видео отчетливо слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику", – отметил он.

Конфликт закончился без обострений, россиянин пошел прочь, уточнил Гливинский.

Украина по поводу поведения российских СМИ обратится к Международной Ассоциации спортивной прессы AIPS.

Детали "интервью" украинских спортсменов росЗМІ

Тренер фигуристов Голиченко и Даренского Лилия Батутина накануне пожаловалась на действия росСМИ, опубликовавших "интервью" с ее спортсменами, назвав россиян "говнюками".

По словам женщины, российский пропагандист протолкнулся к фигуристам, перебив украинского журналиста, и задал им вопрос, общаются ли они с другими сборными.

"Какие же мерзавцы, фу! Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском! А на вопрос со стороны российского журналиста, который влез в разговор, общаются ли они с командой ОКР (российской – ред.), они ответили: Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами из-за коронавируса. Все, что нужно знать о подлости российских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки", - высказалась Батутина.

В комментарии российскому "Спорт-экспресс" София Голиченко и Артем Даренский заявили, что им не запрещено общаться на русском на Олимпиаде в Пекине.

Также россияне допытывались о "запрете" говорить на русском у украинских фигуристов Александры Назаровой и Максима Никитина.

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