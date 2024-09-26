Таким образом в соревнованиях смогут участвовать те спортсмены, которые публично не поддерживают войну в Украине.

Международная федерация борьбы (UWW) решила обновить критерии отбора для спортсменов и вспомогательного персонала из России и Беларуси. Новые критерии были пересмотрены и утверждены во время заседания федерации, передает пресс-служба ведомства.

"Для будущих турниров UWW только доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления [письменные или устные] в поддержку войны и/или их промоутеров или участников будут рассматриваться как основание для дисквалификации спортсмена", - отметили в сообщении.

Также федерация пересмотрит все случаи, по новым критериям, которые ранее были объявлены дисквалификационными. В UWW добавили, что российские и белорусские борцы вместе со вспомогательным персонам, которые имеют право на участие в соревнованиях, продолжат выступать под нейтральным флагом как индивидуальные спортсмены.

Видео дня

"Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но никаких ссылок на флаг, символы или герб России и Беларуси не будет разрешено", - отметили в федерации.

В свою очередь в пресс-службе отметили, что федерация не решала вопрос о возвращении международных соревнований в Россию и Беларусь.

Участие россиян в международных соревнованиях - последние новости

Как писал УНИАН, ранее три российских спортсмена, которые публично поддерживали российскую агрессию в Украине, планировали принять участие в Олимпийских играх в Париже. В частности теннисистки Елена Веснина и Диана Шнайдер, а также велогонщица Алена Иванченко, которым разрешили принять участие в соревнованиях в Париже, ставили лайки или репостили публикации, которые рекламировали полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В то же время легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек осудил допуск РФ к Олимпиаде. Он отметил, что благодаря этому Россия получила прекрасную возможность продвигать свою пропаганду.

Вас также могут заинтересовать новости: