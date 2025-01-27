Марта Костюк и Даяна Ястремская в топ-100 рейтинга WTA потеряли свои позиции.

После турнира Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA - она вышла на 24-е место, прыгнув на три ступеньки вверх.

Позиция Ангелины Калининой осталась без изменений - 48-е место. В то же время сразу две украинки в топ-100 рейтинга WTA потеряли свои позиции: Марта Костюк опустилась на четыре позиции и занимает 22-е место, а Даяна Ястремская потеряла 39 мест и упала до 72-го. Кроме того, Юлия Стародубцева из-за поражения канадке Лейле Фернандес в первом раунде потеряла 11 позиций и место в топ-100, заняв 111-ю позицию.

Всего в топ-10 рейтинга WTA произошло сразу пять изменений: китаянка Циньвэнь Чжэн и американка Эмма Наварро потеряли три и одну позицию соответственно, тогда как Паула Бадоса, Елена Рыбакина и Мэдисон Киз поднялись в рейтинге.

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В целом первая десятка рейтинга выглядит так:

Арина Сабаленка - 8956 очков Ига Швьонтек (Польша) - 8770 Коко Гофф (США) - 6538 Жасмин Паолини (Италия) - 5289 Елена Рыбакина (Казахстан) - 4893 (+2 позиции) Джессика Пегула (США) - 4861 Мэдисон Киз (США) - 4680 (+7) Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4095 (-3) Эмма Наварро (США) - 3709 (-1) Паула Бадоса (Испания) - 3608 (+2)

Свитолина победила россиянку, выступающую под нейтральным флагом, Веронику Кудерметову.

Игра, которая длилась 1 час и 20 минут, закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной, хотя поединок начался для нее не совсем успешно. Сначала соперница повела в счете 4:1. Но затем Свитолина полностью доминировала, взяв 5 геймов подряд.

Однако в четвертьфинале Свтолина потерпела поражение от американки Мэдисон Киз - 1:2 по сетам.

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