Для теннисисток это была третья встреча за карьеру и до этой игры Свитолина не могла победить Кудерметову.

На Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку, выступающую под нейтральным флагом, Веронику Кудерметову.

Игра, которая длилась 1 час и 20 минут, закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной, хотя поединок начался для нее не совсем успешно. Сначала соперница повела в счете 4:1. Но затем Свитолина полностью доминировала, взяв 5 геймов подряд.

На протяжении игры у представительницы страны-агрессора не шла подача, она постоянно делала ошибки и слабо двигалась.

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Для теннисисток это была третья встреча за карьеру и до этой игры Свитолина не могла победить Кудерметову.

Следующей соперницей украинской спортсменки станет победительница пары Рыбакина - Киз. Матч состоится 22 января.

Свитолина на Australian Open

Украинская теннисистка в третий раз сыграет в четвертьфинальной стадии Australian Open и 12-й раз на турнирах Grand Slam.

Ранее Свитолина рассказала, на каком языке общается с мужем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Сейчас супруги живут за границей и воспитывают 2-летнюю дочь Скай Монфис. По словам спортсменки, она не забывает родной язык и прививает любовь ко всему украинскому своей семье.

"Для меня сейчас не сложно говорить на украинском языке. Это наше, украинское, поэтому, считаю, это очень-очень важно. Бывает сложно, потому что я знаю, что английский у меня более такой - о спорте, о теннисе...", - рассказала спортсменка.

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