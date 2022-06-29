Участие в мероприятии примут также Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Сергей Стаховский.

Первая ракетка мира Ига Швентек организовывает благотворительный поединок в поддержку Украины, которая на протяжении уже 126 дней противостоит российской агрессии.

Благотворительное мероприятие состоится 23 июля в Кракове и будет называться "Ига Швентек и друзья для Украины".

Спортсменка соберет своих друзей и сыграет с ними в теннис. Соперницей Швентек будет другая известная польская теннисистка Агнешка Радванска.

Также пройдет парный матч с участием девушек, а также местного теннисиста Мартина Павелски и бывшей первой ракетки Украины Сергея Стаховского.

Участие в событии примет также легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко. Судить матчи будет знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.

— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 29, 2022

Все деньги будут отправлены фонду UNITED24 для помощи украинским детям, пострадавшим из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Добавим, что сейчас Ига Швентек продолжает выступления на Wimbledon-2022. В первом круге полячка одолела Яну Фетт и добыла свою 36 победу подряд. Этот показатель стал рекордным для XXI века.

Напомним, Элина Свитолина беременна и ждет ребенка от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт". Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 126-й день.

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