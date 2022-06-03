Ига Швентек разгромила россиянку в полуфинале и сыграет в финале против Гауфф.

В четверг, 2 июня, были сыграны матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финал турнира "Большого шлема" пробились первая ракетка мира Ига Швентек и 18-летняя американка Кори Гауфф.

Представительница Польши Ига Швентек уверенно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ига Швентек (Польша) - Дарья Касаткина - 6:2, 6:1

Матч длился 1 час и 6 минут. За это время Швентек реализовала пять из десяти брейк-поинтов, отдав сопернице один гейм на своей подаче.

Для Иги это была 34-я победа подряд, в этом сезоне она уже в четвертый раз переиграла Касаткину.

Польская теннисистка сыграет в финале одиночного разряда Ролан Гаррос во второй раз в карьере. В 2020 году она стала чемпионкой турнира.

В другом матче 1/2 финала американка Кори Гауфф сломила сопротивление 59-й ракетки мира Мартины Тревизан.

Кори Гауфф (США) - Мартина Тревизан (Италия) - 6:3, 6:1

Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Гауфф однажды подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из одиннадцати брейк-поинтов.

Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Раньше лучшим результатом американки был четвертьфинал 2021 года на том же Ролан Гаррос, где она уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.

Финальный поединок состоится в субботу, 4 июня. Начало – 16:00.

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