Василий Мирошниченко также заявил, что Новак Джокович должен извиниться за поведение своего отца.

Накануне в Австралии на турнире серии "Большого Шлема" Australian Open вспыхнул громкий скандал. Срджан Джокович, отец знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича, позировал на видео с фанатами, которые принесли на турнир флаги РФ и изображение Путина.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к организаторам Australian Open-2023 с требованием запретить отцу 21-кратного победителя турниров "Большого Шлема" присутствовать на матчах турнира.

Мирошниченко также заявил, что Новак Джокович должен извиниться за своего отца и публично осудить российское вторжение в Украину.

Видео дня

"Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно спросить Новака Джоковича о его мнении о ситуации. Поддерживает ли он Путина? Что он думает о поддержке отца?", - приводит слова Мирошниченко АВС.

Ни Джокович, ни его команда пока не отреагировали на этот призыв. Срджан Джокович, в свою очередь, накануне прокомментировал скандальный инцидент и заявил, что не будет присутствовать на матче полуфинала Australian Open-2023 с участием своего сына.

"Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал все, чтобы отпраздновать его победу. Я фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира.

Я решил, что буду смотреть оставшиеся матчи Новака из дома. Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына", - приводит слова Срджана Джоковича Codesports.

Напомним, после победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open в сети появилось видео, на котором Срджан Джокович стоит рядом с мужчиной, облаченным в российскую символику. На видео слышно, как отец Новака произнес фразу: "Да здравствуют русские".

Стоит отметить, что ранее организаторы Australian Open запретили демонстрацию российских и беларуских флагов во время турнира. Такое решение было принято после того, как флаг РФ появился на трибунах во время матча украинской теннисистки Катерины Байндль против Камиллы Рахимовой.

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