Организаторы AO-2023 отреагировали на скандальный инцидент во время матча украинки Байндль.

В понедельник, 16 января, во время матча Australian Open-2023 между украинкой Катериной Байндль и Камиллой Рахимовой случился громкий скандал.

Группа болельщиков пришла на поединок в футболках с изображением президента РФ Владимира Путина и вывесила флаг страны-террориста. В результате украинские болельщики несколько раз вызывали охрану и полицию.

После матча посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов Australian Open немедленно отреагировать.

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В результате, Федерация тенниса Австралии, отвечающая за проведение соревнований, выпустила заявление, в котором уведомила, что любое проявление символов стран-агрессоров на Australian Open официально запрещено.

"Флаги России и Беларуси запрещены на территории Открытого чемпионата Австралии.

Наша начальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить их с собой, но не могут использовать их для создания каких-либо препятствий.

Вчера у нас произошел инцидент, когда флаг был вывешен на трибуне.

Запрет вступает в силу немедленно. Мы будем продолжать совместную работу с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для удовольствия теннисом", - говорится в заявлении.

Напомним, организаторы Australian Open допустили спортсменов РФ и Беларуси к участию в турнире в нейтральном статусе (без флагов, гимнов и другой национальной символики).

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