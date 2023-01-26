Срджан Джокович сфотографировался с мужчиной, на футболке которого была изображена буква "Z".

Срджан Джокович, отец 21-кратного победителя турниров "Большого Шлема" Новака Джоковича, позировал на видео с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и изображение Путина.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел после матча Новака Джоковича против Андрея Рублева, который завершился победой серба в трех сетах.

Отец знаменитого теннисиста сфотографировался с мужчиной, на футболке которого было написано "где мы, там Россия" и изображена буква "Z".

Кроме того, на видео попал фрагмент, в котором Срджан Джокович сказал "Да здравствуют русские".

Сообщается, что организаторы Открытого чемпионата Австралии уже обратились к команде и семье Новака Джоковича с требованием воздержаться от политических высказываний.

Издание The Guardian сообщает, что полиция штата задержала четверых мужчин в среду вечером на территории комплекса Мельбурн-парк, где проводится турнир, из-за того, что те скандировали пророссийские лозунги, размахивая многочисленными флагами страны-террориста, в том числе одним с изображением Путина.

Ранее на Australian open-2023 во время матча украинки Катерины Байндль случился скандальный эпизод - провокаторы вывесили на трибуне флаг страны-террориста, который попал в объективы телекамер. Кроме того, на трибунах сидела группа болельщиков с изображением президента РФ Владимира Путина на футболках.

После этого скандала организаторы турнира запретили демонстрацию флагов России и Беларуси, а также символики и флаги, связанные с поддержкой вторжения российских войск в Украину.

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