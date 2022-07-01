Леся Цуренка не смогла обыграть Юле Нимайер из Германии.

Последняя представительница Украины в одиночном разряде на Wimbledon-2022 Леся Цуренко завершила свои выступления.

В третьем круге украинская теннисистка проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Цуренко проиграла первую партию со счетом 4:6, однако взяла реванш во второй - 6:3. К сожалению, решающий сет завершился не в пользу нашей теннисистки - 3:6.

Wimbledon-2022. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в четвертый круг Wimbledon-2022.

В следующем круге Нимайер сразится против Кайи Юван или Хезер Уотсон. Это ее дебютное выступление на Wimbledon-2022.

Напомним, Цуренко обыграла в первом раунде представительницу Венгрии Анну Бондар, а во втором сенсационно одолела первую ракетку Украины Ангелину Калинину.

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Wimbledon-2022: главное