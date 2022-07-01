Последняя представительница Украины в одиночном разряде на Wimbledon-2022 Леся Цуренко завершила свои выступления.
В третьем круге украинская теннисистка проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии.
Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Цуренко проиграла первую партию со счетом 4:6, однако взяла реванш во второй - 6:3. К сожалению, решающий сет завершился не в пользу нашей теннисистки - 3:6.
Wimbledon-2022. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в четвертый круг Wimbledon-2022.
В следующем круге Нимайер сразится против Кайи Юван или Хезер Уотсон. Это ее дебютное выступление на Wimbledon-2022.
Напомним, Цуренко обыграла в первом раунде представительницу Венгрии Анну Бондар, а во втором сенсационно одолела первую ракетку Украины Ангелину Калинину.
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Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.